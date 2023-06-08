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Министерство транспорта разработало обновлённые правила запуска дронов над городами

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Министерство транспорта России определило правила запуска дронов над городами, которые могут заработать с 2024 года. Например, запускать БПЛА предлагается разрешить на высотах менее 150 м и в специальных зонах, которые правительству предстоит определить.
Министерство транспорта разработало обновлённые правила запуска дронов над городами
  • Gettyimages.ru

Об этом пишут «Известия».

При этом для организации таких полётов, если проводятся дронах массой до 30 кг и в пределах прямой видимости, «подавать план их перемещения больше не потребуется», говорится в статье.

Если же полёт нужно провести за пределами установленной зоны для беспилотников или на высотах свыше 150 м, то дрон необходимо обеспечить двухсторонней радиосвязью с органом аэронавигации (Госкорпорация по ОрВД), сообщает издание.

В Москве с 3 мая введён запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов, также это правило действует в ряде других регионов России.

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