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Депутат Вторыгина: многие родители нуждаются в поддержке со стороны государства

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Анастасия Белоусова
Заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина в беседе с RT прокомментировала идею уполномоченного по правам ребёнка в Татарстане Ирины Волынец рассмотреть вопрос о выдаче ежегодного школьного сертификата в размере 20 тыс. рублей для родителей детей, обучающихся в государственных (муниципальных) образовательных организациях.
Депутат Вторыгина: многие родители нуждаются в поддержке со стороны государства
  • РИА Новости

«Предложение здравое и своевременное. По опыту работы в Архангельской области могу сказать, что многие родители действительно нуждаются в поддержке со стороны государства, особенно в преддверии школьного сезона», — считает парламентарий.

По её словам, нужно также стремиться оказывать помощь людям на федеральном уровне.

«Предложение Ирины Волынец с выдачей сертификата как раз могло бы стать той самой действенной мерой государственной поддержки для семей с детьми», — добавила Вторыгина.

Ранее стало известно, что родителям школьников хотят ежегодно выдавать сертификат на 20 тыс. рублей.

Как заявила уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец, по данным Росстата, в 2022 году собрать ребёнка в школу стоило 22,3 тыс. рублей для мальчика и 26,8 тыс. рублей — для девочки. 

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