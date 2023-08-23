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Треть россиян рассказали, что не рады вернуться на работу после отпуска

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Проект «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформа «Академия Здоровья» выяснили, что 34% россиян не рады вернуться на работу после отпуска и хотят сменить вид деятельности.
Треть россиян рассказали, что не рады вернуться на работу после отпуска
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Отмечается, что ещё 27% опрошенных пожаловались на подавленное эмоциональное состояние. Также каждый третий россиянин поделился, что хочет уволиться после отдыха.

Однако 32% респондентов после отпуска испытывают радость и удовлетворение жизнью.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT заявила, что участие в школьной линейке не является уважительной причиной отсутствия на работе.

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