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В Челябинске на нерегулируемом переходе самокатчик сбил ребёнка на велосипеде

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В Челябинске на нерегулируемом пешеходном переходе самокатчик сбил ребёнка на велосипеде.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Челябинска.

Отмечается, что инцидент произошёл утром 23 августа. В ведомстве добавили, что ребёнок на велосипеде пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись.

В результате столкновения ребёнок получил телесные повреждения.

На данный момент сотрудники полиции ищут свидетелей и очевидцев происшествия.

Ранее сообщалось, что водитель автомобиля каршеринга в состоянии опьянения наехал на пятилетнего мальчика, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, в Москве.

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