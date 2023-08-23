В Челябинске на нерегулируемом переходе самокатчик сбил ребёнка на велосипеде
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Челябинска.
Отмечается, что инцидент произошёл утром 23 августа. В ведомстве добавили, что ребёнок на велосипеде пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись.
В результате столкновения ребёнок получил телесные повреждения.
На данный момент сотрудники полиции ищут свидетелей и очевидцев происшествия.
Ранее сообщалось, что водитель автомобиля каршеринга в состоянии опьянения наехал на пятилетнего мальчика, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, в Москве.