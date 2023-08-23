«Известия»: расходы на патриотическое воспитание в России выросли втрое

За прошлый год расходы на патриотическое воспитание в России составили 11,4 млрд рублей, изначально на данные цели планировалось потратить 5 млрд рублей сообщает газета «Известия».

Отмечается, что средства пошли на оплату труда новых школьных сотрудников — советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

За 2022 год в российских школах открыли 8,8 тыс. таких ставок.

В прошлом году были закуплены комплекты государственных символов для более 11 тыс. школ.

Ранее «Взгляд» сообщал, что в конкурс Всероссийской общественной премии «Гордость нации» добавили номинацию «Поколение Ум» за вклад молодёжи в развитие страны.