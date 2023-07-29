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В военно-патриотическом центре «Авангард» прошли обучение более 100 тысяч школьников

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В центре военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард» прошли обучение более 100 тыс. школьников из Москвы и Подмосковья.
В военно-патриотическом центре «Авангард» прошли обучение более 100 тысяч школьников
  • РИА Новости

Об этом заявила директор центра Дарья Борисова.

Как передаёт её слова РИА Новости, в центре сообщают, что за три года более 100 тыс. школьников прошли сборы в «Авангарде».

При этом Борисова отметила, что за это время в «Авангарде» побывало больше людей, так как школьники проходят сборы как в очном, так и в заочном формате — дистанционном.

Ранее «Взгляд» сообщал, что в конкурс Всероссийской общественной премии «Гордость нации» добавили номинацию «Поколение Ум» за вклад молодёжи в развитие страны.

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