Пасечник: в ЛНР перед выборами готовятся дополнительные меры безопасности

Власти Луганской Народной Республики работают над дополнительными мерами безопасности на время выборов в сентябре, сообщил президенту России Владимиру Путину врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

«Несмотря на принятые меры, согласно, опять же, вашему распоряжению, мы прорабатываем дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности в период проведения выборов», — приводит слова Пасечника сайт Кремля.

Он отметил, что руководство ЛНР взаимодействует по данному вопросу с Центральной избирательной комиссией.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова допустила, что выборы в новых регионах могут быть отложены из-за угроз безопасности, но сейчас в этом нет необходимости.