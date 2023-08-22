161.ru: участник ДТП с восемью погибшими под Волгодонском 21 раз нарушал ПДД
- РИА Новости
Об этом сообщает 161.ru со ссылкой на опубликованные управлением ГИБДД данные.
В частности, водитель Lada Priora девять раз привлекался за тонировку, два раза — за нарушение правил маневрирования, шесть раз — за непредоставление преимущества в движении пешеходам и два раза — за нарушения правил перевозки людей.
Кроме того, мужчина дважды привлекался к ответственности как пешеход за переход проезжей части в неустановленном для этого месте.
Водитель второго автомобиля к административной ответственности в 2023 году не привлекался, пишет портал.
21 августа в результате аварии в Ростовской области, в ходе которой столкнулись две машины, погибли восемь человек, включая четверых детей трёх, семи, девяти и десяти лет.
Возбуждено уголовное дело.