161.ru: участник ДТП с восемью погибшими под Волгодонском 21 раз нарушал ПДД

Водитель автомобиля Lada Priora, попавший в ДТП с восемью погибшими в Ростовской области, 21 раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения в этом году.

Об этом сообщает 161.ru со ссылкой на опубликованные управлением ГИБДД данные.

В частности, водитель Lada Priora девять раз привлекался за тонировку, два раза — за нарушение правил маневрирования, шесть раз — за непредоставление преимущества в движении пешеходам и два раза — за нарушения правил перевозки людей.

Кроме того, мужчина дважды привлекался к ответственности как пешеход за переход проезжей части в неустановленном для этого месте.

Водитель второго автомобиля к административной ответственности в 2023 году не привлекался, пишет портал.

21 августа в результате аварии в Ростовской области, в ходе которой столкнулись две машины, погибли восемь человек, включая четверых детей трёх, семи, девяти и десяти лет.

Возбуждено уголовное дело.