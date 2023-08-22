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В Ростовской области возбудили дело из-за гибели восьми человек в ДТП

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Следователи возбудили уголовное дело по факту аварии на трассе в Волгодонском районе Ростовской области, в результате которой погибли восемь человек.

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК России», — говорится в Telegram СК России.

По данным следствия, 21 августа в Волгодонском районе столкнулись два автомобиля — Lada Priora и ВАЗ-2114. В результате аварии погибли восемь человек, включая четырёх детей: трёх, семи, девяти и 10 лет.

Ранее стало известно, что в результате аварии в Ростовской области, в ходе которой столкнулись две машины, погибли восемь человек, включая четверых детей.

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