В Ростовской области возбудили дело из-за гибели восьми человек в ДТП
«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК России», — говорится в Telegram СК России.
По данным следствия, 21 августа в Волгодонском районе столкнулись два автомобиля — Lada Priora и ВАЗ-2114. В результате аварии погибли восемь человек, включая четырёх детей: трёх, семи, девяти и 10 лет.
Ранее стало известно, что в результате аварии в Ростовской области, в ходе которой столкнулись две машины, погибли восемь человек, включая четверых детей.