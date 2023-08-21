Губернатор сообщил о гибели восьми человек в ДТП в Ростовской области
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
По его словам, столкновение произошло в Волгодонском районе.
«В результате лобового столкновения двух автомашин погибли восемь человек, в том числе четверо детей», — написал Голубев в Telegram.
Губернатор добавил, что на место ЧП выехали руководители областного ГИБДД, работают следователи.
Ранее стало известно, что пять человек пострадали в результате ДТП с полицейским автомобилем и легковушкой в Ногинске.