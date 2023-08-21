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Губернатор сообщил о гибели восьми человек в ДТП в Ростовской области

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В результате лобового столкновения двух автомобилей в Ростовской области погибли восемь человек, в том числе четверо несовершеннолетних. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.
Губернатор сообщил о гибели восьми человек в ДТП в Ростовской области
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

По его словам, столкновение произошло в Волгодонском районе.

«В результате лобового столкновения двух автомашин погибли восемь человек, в том числе четверо детей», — написал Голубев в Telegram.

Губернатор добавил, что на место ЧП выехали руководители областного ГИБДД, работают следователи.

Ранее стало известно, что пять человек пострадали в результате ДТП с полицейским автомобилем и легковушкой в Ногинске.

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