В Ногинске легковушка врезалась в машину полиции, пострадали пять человек

Пять человек пострадали в результате ДТП с полицейским автомобилем и легковушкой в Ногинске.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД.

Как говорится в заявлении, москвич 1988 года рождения, бывший за рулём легковушки, столкнулся с полицейским автомобилем.

После этого предполагаемый виновник сбежал, бросив авто.

«В результате происшествия трое сотрудников полиции и два пассажира, находившиеся в служебной машине, получили телесные повреждения», — сказано в сообщении.

20 августа шесть человек пострадали из-за ДТП с рейсовым автобусом и грузовым автомобилем в Луганске.