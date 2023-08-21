В Ногинске легковушка врезалась в машину полиции, пострадали пять человек
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД.
Как говорится в заявлении, москвич 1988 года рождения, бывший за рулём легковушки, столкнулся с полицейским автомобилем.
После этого предполагаемый виновник сбежал, бросив авто.
«В результате происшествия трое сотрудников полиции и два пассажира, находившиеся в служебной машине, получили телесные повреждения», — сказано в сообщении.
20 августа шесть человек пострадали из-за ДТП с рейсовым автобусом и грузовым автомобилем в Луганске.