МВД: в аварии с автобусом в Луганске пострадали шесть человек

Шесть человек пострадали из-за ДТП с пассажирским автобусом и грузовым автомобилем в Луганске.

Об этом информирует МВД по республике.

Отмечается, что водитель 1966 года рождения, управляя автобусом ЛИАЗ, не выбрал безопасную дистанцию, из-за чего совершил столкновение с грузовым автомобилем VOLVO c полуприцепом.

«В результате ДТП водитель и пять пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести», — сказано в сообщении.

Ранее автомобиль наехал на лося на внешней стороне Московской кольцевой автодороги на востоке Москвы.