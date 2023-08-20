МВД: в аварии с автобусом в Луганске пострадали шесть человек
Об этом информирует МВД по республике.
Отмечается, что водитель 1966 года рождения, управляя автобусом ЛИАЗ, не выбрал безопасную дистанцию, из-за чего совершил столкновение с грузовым автомобилем VOLVO c полуприцепом.
«В результате ДТП водитель и пять пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести», — сказано в сообщении.
Ранее автомобиль наехал на лося на внешней стороне Московской кольцевой автодороги на востоке Москвы.