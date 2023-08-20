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МВД: в аварии с автобусом в Луганске пострадали шесть человек

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Шесть человек пострадали из-за ДТП с пассажирским автобусом и грузовым автомобилем в Луганске.

Об этом информирует МВД по республике.

Отмечается, что водитель 1966 года рождения, управляя автобусом ЛИАЗ, не выбрал безопасную дистанцию, из-за чего совершил столкновение с грузовым автомобилем VOLVO c полуприцепом.

«В результате ДТП водитель и пять пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести», — сказано в сообщении.

Ранее автомобиль наехал на лося на внешней стороне Московской кольцевой автодороги на востоке Москвы.

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