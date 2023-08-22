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Глава МЧС наградил Романа Курынина, который сделал массаж сердца стюардессе

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Глава МЧС России Александр Куренков наградил руководителя Росздравнадзора Москвы Романа Курынина, который спас стюардессу, потерявшую сознание из-за остановки сердца на борту самолёта Сочи — Москва.
Глава МЧС наградил Романа Курынина, который сделал массаж сердца стюардессе
  • Gettyimages.ru

Курынину вручена медаль «За содружество во имя спасения».

«Сотрудники МЧС России и врачи выполняют одну задачу — помогают людям. Ваши умелые и решительные действия спасли жизнь человека, и поэтому так приятно вручать вам сегодня награду. Благодарю за профессионализм и неравнодушие», — сказал министр Куренков.

Он поблагодарил Курынина за высокое чувство долга и активную гражданскую позицию.

Во время ЧП на самолёте Курынин сразу же приступил к экстренным реанимационным мероприятиям — непрямому массажу сердца, отметили в МЧС.

Ранее сообщалось, что самолёт совершил экстренную посадку в Волгограде из-за инсульта и остановки сердца у стюардессы. Находившийся на борту руководитель столичного управления Росздравнадзора оказал первую помощь девушке и запустил её сердце. 

Как рассказали медики, стюардесса в данный момент проходит обследование.

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