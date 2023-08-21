Врачи рассказали о состоянии стюардессы с авиарейса Сочи — Москва
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Как рассказали медики, стюардесса в данный момент проходит обследование.
«Сейчас состояние пациентки стабильное, угрозы жизни нет», — сказали врачи в беседе с РИА Новости.
Ранее сообщалось, что самолёт Сочи — Москва совершил экстренную посадку в Волгограде из-за инсульта и остановки сердца у стюардессы.
Находившийся на борту руководитель столичного управления Росздравнадзора Роман Курынин оказал первую помощь девушке и запустил её сердце.