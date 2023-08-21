Врачи рассказали о состоянии стюардессы с авиарейса Сочи — Москва

Врачи рассказали о состоянии здоровья стюардессы самолёта Сочи — Москва, который совершил экстренную посадку в Волгограде.

Как рассказали медики, стюардесса в данный момент проходит обследование.

«Сейчас состояние пациентки стабильное, угрозы жизни нет», — сказали врачи в беседе с РИА Новости.

Ранее сообщалось, что самолёт Сочи — Москва совершил экстренную посадку в Волгограде из-за инсульта и остановки сердца у стюардессы.

Находившийся на борту руководитель столичного управления Росздравнадзора Роман Курынин оказал первую помощь девушке и запустил её сердце.