Узнать больше

Врачи рассказали о состоянии стюардессы с авиарейса Сочи — Москва

Короткая ссылка
Врачи рассказали о состоянии здоровья стюардессы самолёта Сочи — Москва, который совершил экстренную посадку в Волгограде.
Врачи рассказали о состоянии стюардессы с авиарейса Сочи — Москва
  • Gettyimages.ru
  • © Phil Fisk

Как рассказали медики, стюардесса в данный момент проходит обследование.

«Сейчас состояние пациентки стабильное, угрозы жизни нет», — сказали врачи в беседе с РИА Новости.

Ранее сообщалось, что самолёт Сочи — Москва совершил экстренную посадку в Волгограде из-за инсульта и остановки сердца у стюардессы.

Находившийся на борту руководитель столичного управления Росздравнадзора Роман Курынин оказал первую помощь девушке и запустил её сердце. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить