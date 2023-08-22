Путин: к началу учебного года в России отремонтируют почти 1,3 тысячи школ

К началу нового учебного года в России будет отремонтировано почти 1,3 тыс. школ.

Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

RT ведёт трансляцию.

«Что касается общего образования, то здесь у нас также большие планы. К началу нового учебного года, а он стартует уже на следующей неделе, будут капитально отремонтированы почти 1300 школ», — заявил Путин.

Отмечается, что ещё почти 500 школ завершат ремонт до конца календарного года.

Ранее сообщалось, что в Московской области 63 школы откроют после капитального ремонта до конца года. На их модернизацию выделили более 19 млрд рублей.