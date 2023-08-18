В Подмосковье 63 школы откроют после капитального ремонта до конца года

В Московской области 63 школы откроют после капитального ремонта до конца года. На их модернизацию выделили более 19 млрд рублей.

Об этом сообщает телеканал «360».

В России в прошлом году началась масштабная компания по капремонту школ, в неё также вошли более 60 учреждений из Подмосковья.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов также добавил, что в Подмосковье работы по капремонту намерены выполнить с опережением сроков.

«До 1 сентября остаётся две недели, и, как отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, важно в ускоренном режиме отремонтировать все вошедшие в программу школы в регионе», — уточнил Брынцалов.

Ранее Воробьёв рассказал, что в Московской области к началу учебного года откроется 30 новых школ.