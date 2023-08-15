В Подмосковье 30 новых школ планируют открыть к 1 сентября

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, что в регионе к началу учебного года откроется 30 новых школ.

«К первому сентября мы должны открыть в регионе 30 новых школ. Это госпрограмма и внебюджет. На данный момент в активной фазе строительства мы ведём 97 школ», — цитирует Воробьёва телеканал «360».

По словам губернатора, ещё в 63 школах проводят капитальный ремонт.

В новом учебном году образовательные центры региона примут в общей сложности около 1,08 млн учеников.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в столице инвесторы реализуют 41 проект комплексного развития территорий (КРТ), 23 из них включают строительство новых детских садов и школ.