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Собянин заявил о повышении качества здравоохранения в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о повышении качества и доступности здравоохранения в столице.
Собянин заявил о повышении качества здравоохранения в Москве
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на сайт Собянина.

По его словам, на данный момент по показателям медицины и здравоохранения город занимает достойное место не только в стране, но и в мире. Как отметил мэр, в столице почти в шесть раз нарастили высокотехнологичную помощь.

Собянин также напомнил, что все поликлиники Москвы будут модернизированы.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области специальные выплаты получили 18 667 медиков с начала 2023 года.

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