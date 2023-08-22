Собянин заявил о повышении качества здравоохранения в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о повышении качества и доступности здравоохранения в столице.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на сайт Собянина.

По его словам, на данный момент по показателям медицины и здравоохранения город занимает достойное место не только в стране, но и в мире. Как отметил мэр, в столице почти в шесть раз нарастили высокотехнологичную помощь.

Собянин также напомнил, что все поликлиники Москвы будут модернизированы.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области специальные выплаты получили 18 667 медиков с начала 2023 года.