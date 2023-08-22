Собянин заявил о повышении качества здравоохранения в Москве
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН со ссылкой на сайт Собянина.
По его словам, на данный момент по показателям медицины и здравоохранения город занимает достойное место не только в стране, но и в мире. Как отметил мэр, в столице почти в шесть раз нарастили высокотехнологичную помощь.
Собянин также напомнил, что все поликлиники Москвы будут модернизированы.
Ранее сообщалось, что в Челябинской области специальные выплаты получили 18 667 медиков с начала 2023 года.