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В рамках МУФ стартовала неделя, посвящённая столичному образованию

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В рамках Московского урбанистического форума началась неделя, посвящённая столичному образованию. Её открыла заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она встретилась с директорами школ.
В рамках МУФ стартовала неделя, посвящённая столичному образованию
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу правительства Москвы.

В частности, Ракова рассказала о работающей в городе системе выявления талантов школьников. Также планируется сделать акцент на сопровождении детей, нуждающихся в дополнительной поддержке в обучении.

«Мэр анонсировал масштабную программу капитального ремонта действующих зданий школ... Мы планируем каждый год ремонтировать около 100 зданий, а всего программа охватит практически тысячу школ», — отметила заммэра.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT поддержала законопроект о бесплатном питании для старшеклассников.

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