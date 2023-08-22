В рамках МУФ стартовала неделя, посвящённая столичному образованию

В рамках Московского урбанистического форума началась неделя, посвящённая столичному образованию. Её открыла заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она встретилась с директорами школ.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу правительства Москвы.

В частности, Ракова рассказала о работающей в городе системе выявления талантов школьников. Также планируется сделать акцент на сопровождении детей, нуждающихся в дополнительной поддержке в обучении.

«Мэр анонсировал масштабную программу капитального ремонта действующих зданий школ... Мы планируем каждый год ремонтировать около 100 зданий, а всего программа охватит практически тысячу школ», — отметила заммэра.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT поддержала законопроект о бесплатном питании для старшеклассников.