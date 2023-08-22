В Воронежской области выявили новый очаг сибирской язвы в холодильных камерах

В Воронежской области выявлен ещё один очаг сибирской язвы.

Об этом говорится в указе губернатора региона Александра Гусева.

«Определить эпизоотическим очагом по сибирской язве холодильные камеры №1, №2, расположенные в отдельно стоящем нежилом здании... арендуемом обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Торс», — сказано в документе.

Ранее Роспотребнадзор выявил случай заболевания сибирской язвой в Воронежской области.

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок ранее заявил, что в России нет риска эпидемического распространения сибирской язвы.