В Воронежской области выявили новый очаг сибирской язвы в холодильных камерах
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Об этом говорится в указе губернатора региона Александра Гусева.
«Определить эпизоотическим очагом по сибирской язве холодильные камеры №1, №2, расположенные в отдельно стоящем нежилом здании... арендуемом обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Торс», — сказано в документе.
Ранее Роспотребнадзор выявил случай заболевания сибирской язвой в Воронежской области.
Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок ранее заявил, что в России нет риска эпидемического распространения сибирской язвы.