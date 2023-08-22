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Инфекционист Чуланов: «Зепатир» не является незаменимым или уникальным

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Анастасия Румянцева
Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Росздравнадзор получил уведомление о прекращении поставок «Зепатира».
Инфекционист Чуланов: «Зепатир» не является незаменимым или уникальным
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«Мы не видим рисков для пациентов в связи с ситуацией с препаратом «Зепатир», связанной со стратегией производителя вывести данный препарат с международного рынка, в том числе российского. Данное решение не окажет влияния на доступность терапии гепатита С в России, препарат не является незаменимым или уникальным», — отметил он. 

Кроме того, партнёр производителя, российская компания «Р-Фарм», имеет достаточный запас препарата, поставляя его по всем текущим контрактам, и планирует поставки в объёме достаточном для покрытия потребности отечественной системы здравоохранения до 2025 года, добавил специалист.

«Вместе с этим в России зарегистрированы все имеющиеся в мире препараты для лечения гепатита С. Они доступны, перебоев с поставками нет», — заключил Чуланов. 

Ранее гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Росздравнадзор получил уведомление о прекращении поставок «Зепатира».

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