Около Музея Победы в Москве развернули триколор площадью 1000 квадратных метров
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что флаг внесён в «Книгу рекордов и достижений» России.
В церемонии развёртывания флага принимали участие представители волонтёрских и молодёжных организаций, военных образовательных учреждений.
После праздничных мероприятий флаг отдадут на хранение в Музей Победы.
Ранее сообщалось, что российские космонавты Сергей Прокопьев, Андрей Федяев и Дмитрий Петелин с борта МКС поздравили соотечественников с Днём государственного флага России.