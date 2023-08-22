Около Музея Победы в Москве развернули триколор площадью 1000 квадратных метров

Российский флаг площадью 1 тыс. кв. м. развернули в День государственного флага около московского Музея Победы.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что флаг внесён в «Книгу рекордов и достижений» России.

В церемонии развёртывания флага принимали участие представители волонтёрских и молодёжных организаций, военных образовательных учреждений.

После праздничных мероприятий флаг отдадут на хранение в Музей Победы.

Ранее сообщалось, что российские космонавты Сергей Прокопьев, Андрей Федяев и Дмитрий Петелин с борта МКС поздравили соотечественников с Днём государственного флага России.