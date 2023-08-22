ФСБ задержала мужчину, пытавшегося купить секретную военную продукцию

Сотрудники ФСБ России задержали в Ростовской области мужчину, который пытался купить секретную военную продукцию для перепродажи.

«Гражданин был задержан сотрудниками ФСБ с поличным при попытке приобрести секретное военное изделие, о секретности которого был осведомлён», — сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

В дальнейшем мужчина намеревался перепродать продукцию.

Возбуждено уголовное дело по статье УК России о незаконном получении сведений, содержащих гостайну.

Ранее сотрудники ФСБ России задержали гражданку Украины, которая собирала сведения о местах расположения средств ПВО и перемещении техники ВС России. Возбуждено уголовное дело о шпионаже.

Также в УФСБ по Херсонской области заявили, что спецслужба задержала одного из руководителей Одесской железной дороги за организацию диверсии на стрелочных переводах железнодорожной станции Херсон.