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ФСБ заявила о задержании организатора диверсии на железнодорожной станции Херсон

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В УФСБ по Херсонской области заявили, что спецслужба задержала одного из руководителей Одесской железной дороги за организацию диверсии на стрелочных переводах железнодорожной станции Херсон.
ФСБ заявила о задержании организатора диверсии на железнодорожной станции Херсон
  • РИА Новости

«УФСБ России по Херсонской области задержан гражданин Украины 1961 года рождения, подозреваемый в диверсии в отношении транспортной инфраструктуры, направленной на подрыв обороноспособности Российской Федерации», — указывается в заявлении.

Уточняется, что в феврале 2022 года задержанный, являясь одним из руководителей Одесской железной дороги, спланировал и организовал повреждение стрелочных переводов железнодорожной станции Херсон, сделав их непригодными для эксплуатации.

«Что повлекло временное нарушение снабжения группировки российских войск, задействованной в проведении специальной военной операции», — отметили в ФСБ.

Ранее в ФСБ заявили, что сотрудники спецслужбы пресекли в Курской области деятельность российских граждан, подозреваемых в передаче Украине сведений об объектах Минобороны России.

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