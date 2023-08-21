ФСБ заявила о задержании организатора диверсии на железнодорожной станции Херсон

В УФСБ по Херсонской области заявили, что спецслужба задержала одного из руководителей Одесской железной дороги за организацию диверсии на стрелочных переводах железнодорожной станции Херсон.

«УФСБ России по Херсонской области задержан гражданин Украины 1961 года рождения, подозреваемый в диверсии в отношении транспортной инфраструктуры, направленной на подрыв обороноспособности Российской Федерации», — указывается в заявлении.

Уточняется, что в феврале 2022 года задержанный, являясь одним из руководителей Одесской железной дороги, спланировал и организовал повреждение стрелочных переводов железнодорожной станции Херсон, сделав их непригодными для эксплуатации.

«Что повлекло временное нарушение снабжения группировки российских войск, задействованной в проведении специальной военной операции», — отметили в ФСБ.

Ранее в ФСБ заявили, что сотрудники спецслужбы пресекли в Курской области деятельность российских граждан, подозреваемых в передаче Украине сведений об объектах Минобороны России.