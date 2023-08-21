ФСБ заявила о задержании организатора диверсии на железнодорожной станции Херсон
- РИА Новости
«УФСБ России по Херсонской области задержан гражданин Украины 1961 года рождения, подозреваемый в диверсии в отношении транспортной инфраструктуры, направленной на подрыв обороноспособности Российской Федерации», — указывается в заявлении.
Уточняется, что в феврале 2022 года задержанный, являясь одним из руководителей Одесской железной дороги, спланировал и организовал повреждение стрелочных переводов железнодорожной станции Херсон, сделав их непригодными для эксплуатации.
«Что повлекло временное нарушение снабжения группировки российских войск, задействованной в проведении специальной военной операции», — отметили в ФСБ.
Ранее в ФСБ заявили, что сотрудники спецслужбы пресекли в Курской области деятельность российских граждан, подозреваемых в передаче Украине сведений об объектах Минобороны России.