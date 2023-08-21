В Ростовской области задержали женщину, собиравшую сведения о ВС России

Сотрудники ФСБ России задержали гражданку Украины, которая собирала сведения о местах расположения средств ПВО и перемещении техники ВС России.

Отмечается, что женщина после въезда на территорию России вышла на связь по телефону с сотрудницей СБУ и согласилась передавать данные о перемещениях техники российской армии.

«В свои последующие визиты в Ростовскую область женщина фиксировала посредством телефонных сообщений сведения о местах расположения средств ПВО и фактах перемещения военных машин и танков», — говорится в тексте.

Женщину задержали, возбуждено уголовное дело о шпионаже.

Ранее в УФСБ по Херсонской области заявили, что спецслужба задержала одного из руководителей Одесской железной дороги за организацию диверсии на стрелочных переводах железнодорожной станции Херсон.