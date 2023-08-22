Лидер группы «Ва-БанкЪ» Скляр назвал Покровского предателем

Лидер группы «Ва-БанкЪ» Александр Скляр прокомментировал RT слова иноагента Максима Покровского* о сборе денег на мобильные госпитали для ВСУ.

«То, что он предатель, — это понятно уже давно. То, что он сумасшедший, — ясно по всем его заявлениям. Ну, ещё и подонок получается. Думаю, что у него-то, конечно, никаких денег нет, это чистый воды блеф. Деньги ему просто неоткуда взять. Но кто-то им пользуется. Жить-то там ему на что-то надо, значит, кто-то им пользуется как ширмой, а он озвучивает. Он потерял все остатки совести, чести и достоинства, которые вообще могли у него в принципе быть. Поэтому это заявление предателя, абсолютно бесчестного человека, который предал свою Родину и который, как мне кажется, просто сошёл с ума», — подчеркнул собеседник RT.

Он предложил не относиться к словам Покровского серьёзно, а «просто вычеркнуть его навсегда и забыть о его существовании».

Ранее лидер группы «Ногу свело!» заявил о сборе средств для ВСУ на концерте в нидерландском Утрехте. Он также озвучил со сцены лозунги националистов Украины и Белоруссии.

В марте Минюст включил Покровского в реестр иностранных агентов.

* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 31.03.2023.