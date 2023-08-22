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Фронтмен группы «СерьГа» высказался о словах Покровского о сборе средств для ВСУ

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Фронтмен группы «СерьГа» Сергей Галанин прокомментировал RT слова иноагента Максима Покровского* о сборе денег на мобильные госпитали для ВСУ.
Фронтмен группы «СерьГа» высказался о словах Покровского о сборе средств для ВСУ
  • РИА Новости

«Это и психиатрия, и бесовство в одном флаконе... Я заявления больных людей не оцениваю. Ну я вам серьёзно говорю, я ж не психиатр. И я не священник», — отметил он.

Ранее лидер группы «Ногу свело!» заявил о сборе средств для ВСУ на концерте в нидерландском Утрехте. Он также озвучил со сцены лозунги националистов Украины и Белоруссии.

В марте Минюст включил Покровского в реестр иностранных агентов.

* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 31.03.2023.

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