Фронтмен группы «СерьГа» высказался о словах Покровского о сборе средств для ВСУ

Фронтмен группы «СерьГа» Сергей Галанин прокомментировал RT слова иноагента Максима Покровского* о сборе денег на мобильные госпитали для ВСУ.

«Это и психиатрия, и бесовство в одном флаконе... Я заявления больных людей не оцениваю. Ну я вам серьёзно говорю, я ж не психиатр. И я не священник», — отметил он.

Ранее лидер группы «Ногу свело!» заявил о сборе средств для ВСУ на концерте в нидерландском Утрехте. Он также озвучил со сцены лозунги националистов Украины и Белоруссии.

В марте Минюст включил Покровского в реестр иностранных агентов.

* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 31.03.2023.