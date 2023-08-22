Губернатор Ставрополья Владимиров поздравил россиян с Днём государственного флага

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров в соцсетях поздравил земляков с Днём государственного флага.

Россия — страна с многовековой историей, а государственный флаг хранит память о её достижениях и культуре, передаёт слова главы региона ИА «Победа26» со ссылкой на его Telegram-канал.

«Мы гордимся историей и культурой России, её достижениями и победами. Всем, что создал наш великий народ и что олицетворяет наш триколор. С праздником, друзья!» — цитирует губернатора «СвоёТВ».

Ранее сообщалось, что российские космонавты Сергей Прокопьев, Андрей Федяев и Дмитрий Петелин с борта МКС поздравили соотечественников с Днём государственного флага России.