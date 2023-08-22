Общественник призвал власти Подмосковья отменить концерт Ани Лорак

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин направил обращение на имя губернатора Московской области Андрея Воробьёва, в котором призывает власти Подмосковья отменить запланированный на 27 сентября концерт украинской певицы Каролины Куёк (сценический псевдоним — Ани Лорак) на площадке «Крокус Сити Холла» в Красногорске.

Как следует из имеющегося в распоряжении RT обращения, Бородин обращает внимание на то, что в своём аккаунте в Instagram* Лорак собирала с подписчиков средства для украинцев, пострадавших от «российской агрессии».

При этом певица, как уточняет Бородин, размещала ссылку на сайт anilorak.org, где были указаны реквизиты иностранных банковских карт.

Общественник полагает, что под предлогом благотворительности средства от подобных сборов могли направляться на нужды Вооружённых сил Украины.

Бородин также отмечает, что ещё в апреле 2023 года Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией направил обращение в адрес генерального прокурора России о признании гражданки Каролины Куёк физлицом-иноагентом.

В связи с «неприемлемой позицией певицы в отношении проведения СВО» общественник просит губернатора Подмосковья отменить концерт Лорак в «Крокус Сити Холле».

Ранее RT сообщил об отмене концерта Ани Лорак в Воронеже. Концерт певицы также не состоялся в Ростове-на-Дону и Краснодаре.

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