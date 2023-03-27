Власти Краснодара отменили запланированный на апрель концерт певицы Ани Лорак

Власти Краснодара отменили запланированный на 27 апреля концерт певицы Ани Лорак.

«Концерт Ани Лорак в Краснодаре отменён. Певица должна была выступить во дворце спорта «Олимп» 27 апреля. Однако жители оказались против этого из-за высказываний певицы. Глава города поддержал горожан», — говорится в сообщении на сайте администрации города.

Ранее стало извсетно, что запланированные на апрель концерты певца Валерия Меладзе в Новосибирске, Барнауле и Кемерове не состоятся.