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Власти Краснодара отменили запланированный на апрель концерт певицы Ани Лорак

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Власти Краснодара отменили запланированный на 27 апреля концерт певицы Ани Лорак.
Власти Краснодара отменили запланированный на апрель концерт певицы Ани Лорак
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Концерт Ани Лорак в Краснодаре отменён. Певица должна была выступить во дворце спорта «Олимп» 27 апреля. Однако жители оказались против этого из-за высказываний певицы. Глава города поддержал горожан», — говорится в сообщении на сайте администрации города.

Ранее стало извсетно, что запланированные на апрель концерты певца Валерия Меладзе в Новосибирске, Барнауле и Кемерове не состоятся.

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