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Более 2,5 тысячи триколоров украсили Москву по случаю Дня государственного флага

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На улицах столицы установили более 2,5 тыс. триколоров в честь Дня государственного флага России, который отмечается 22 августа.
Более 2,5 тысячи триколоров украсили Москву по случаю Дня государственного флага
  • РИА Новости

Об этом сообщает НТВ.

По словам заместителя мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, флаги появились в том числе на шести мостах: Большом Москворецком, Крымском, Новоарбатском, Большом Устьинском, Большом Краснохолмском и Большом Каменном.

Также празднично оформили эстакады и путепроводы на Садовом кольце и Кутузовском проспекте, а на городских билбордах разместили более 500 тематических плакатов.

Ранее сообщалось, что российские космонавты Сергей Прокопьев, Андрей Федяев и Дмитрий Петелин с борта МКС поздравили соотечественников с Днём государственного флага России.

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