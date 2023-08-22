Гособвинение запросило пожизненный срок для Аслана Гагиева

Гособвинитель запросил пожизненное заключение в колонии особого режима главарю одной из самых больших в России группировок киллеров Аслану Гагиеву по прозвищу Джако.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Прошу суд признать Гагиева виновным... и назначить по совокупности преступлений окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — заявил прокурор.

В начале декабря 2018 года СК предъявил обвинение Гагиеву, в частности, в организации преступного сообщества, создании банды, убийстве, незаконном обороте оружия.

Гагиев не признал вину и отказался давать показания.

По данным следствия, ОПГ Гагиева начала деятельность в 2004 году, в ней было 50 участников. Всего на территории Московского региона и Северной Осетии члены ОПГ совершили 60 заказных убийств.

2 августа второй Западный окружной военный суд в Москве вынес приговор 12 участникам преступной группы, которая под руководством Аслана Гагиева занималась убийствами, бандитизмом и похищением людей на территории Северной Осетии и Московского региона.