Гособвинение запросило пожизненный срок для Аслана Гагиева
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Прошу суд признать Гагиева виновным... и назначить по совокупности преступлений окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — заявил прокурор.
В начале декабря 2018 года СК предъявил обвинение Гагиеву, в частности, в организации преступного сообщества, создании банды, убийстве, незаконном обороте оружия.
Гагиев не признал вину и отказался давать показания.
По данным следствия, ОПГ Гагиева начала деятельность в 2004 году, в ней было 50 участников. Всего на территории Московского региона и Северной Осетии члены ОПГ совершили 60 заказных убийств.
2 августа второй Западный окружной военный суд в Москве вынес приговор 12 участникам преступной группы, которая под руководством Аслана Гагиева занималась убийствами, бандитизмом и похищением людей на территории Северной Осетии и Московского региона.