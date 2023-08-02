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Военный суд в Москве назначил сроки от 12 лет до пожизненного участникам банды Гагиева

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Второй Западный окружной военный суд в Москве вынес приговор 12 участникам преступной группы, которая под руководством Аслана Гагиева занималась убийствами, бандитизмом и похищением людей на территории Северной Осетии и Московского региона.
Военный суд в Москве назначил сроки от 12 лет до пожизненного участникам банды Гагиева
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

Уточняется, что в рамках уголовного дела, рассматривавшегося судом с 2018 года, участников группы приговорили к лишению свободы от 12 лет в колонии строгого режима до пожизненного заключения.

Пожизненные сроки за свои преступления получили Руслан Юртов и Инал Зассеев, а минимальный срок среди всех — 12 лет — Чермен Зангиев. 

Решение суда ещё не вступило в законную силу.

В начале декабря 2018 года СК предъявил обвинение Гагиеву, в частности, в организации преступного сообщества, создании банды, убийстве, незаконном обороте оружия.

Гагиев не признал вину и отказался давать показания.

По данным следствия, ОПГ Гагиева начала деятельность в 2004 году, в ней было 50 участников. Всего на территории Московского региона и Северной Осетии члены ОПГ совершили 60 заказных убийств.

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