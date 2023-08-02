Военный суд в Москве назначил сроки от 12 лет до пожизненного участникам банды Гагиева
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.
Уточняется, что в рамках уголовного дела, рассматривавшегося судом с 2018 года, участников группы приговорили к лишению свободы от 12 лет в колонии строгого режима до пожизненного заключения.
Пожизненные сроки за свои преступления получили Руслан Юртов и Инал Зассеев, а минимальный срок среди всех — 12 лет — Чермен Зангиев.
Решение суда ещё не вступило в законную силу.
В начале декабря 2018 года СК предъявил обвинение Гагиеву, в частности, в организации преступного сообщества, создании банды, убийстве, незаконном обороте оружия.
Гагиев не признал вину и отказался давать показания.
По данным следствия, ОПГ Гагиева начала деятельность в 2004 году, в ней было 50 участников. Всего на территории Московского региона и Северной Осетии члены ОПГ совершили 60 заказных убийств.