Юрист Ярмуш предупредила об уголовной ответственности за глумление над флагом России

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш рассказала RT, с какими последствиями может столкнуться гражданин, поглумившийся над государственным флагом Российской Федерации.

«В Российской Федерации уголовный закон защищает государственный герб и государственный флаг страны. Так, в Уголовном кодексе есть ст. 329, которая предусматривает наказание за надругательства над этими госсимволами», — сказала она.

В числе санкций за совершённое преступление — ограничение свободы на срок до одного года, принудительные работы, арест до шести месяцев.

«Кроме того, если надругательство было совершено особым способом и вызвало резонанс, то суд может даже лишить гражданина свободы на срок до одного года», — добавила Ярмуш.

Адвокат напомнила, что надругательство — это глумление, кощунственное отношение или иные действия, которые направлены на то, чтобы нанести урон государственным символам.

«Люди, которые совершают такие поступки, показывают своё неуважение не только к флагу и гербу России, но и к стране в целом, к её жителям... Любые действия, которые могут быть названы глумлением над госсимволами, подпадают под уголовную статью, и совершать их нельзя, просто недопустимо. Те, кто это делает, подпадёт под уголовную ответственность», — подчеркнула Ярмуш.

По её словам, подобные преступления расследуются быстро, потому что часто они имеют широкий общественный резонанс и совершаются прилюдно.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поздравил жителей страны с Днём государственного флага. Его отмечают 22 августа.