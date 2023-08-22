Нарколог Исаев рассказал о возможных последствиях после укола девочки в каршеринге

Президент Независимой наркологической гильдии, эксперт Общественной палаты, руководитель наркологической клиники Руслан Исаев прокомментировал в беседе с RT информацию о том, что ребёнок укололся шприцем с мефедроном в машине каршеринга BelkaCar в Москве.

«Шприц был использованный или целый? Это первый момент. Если он был использованный, то риск инфицирования в плане ВИЧ, гепатита есть, но он не такой, как если наркоманы целенаправленно пользуются одним шприцем. Всё зависит от концентрации», — подчеркнул Исаев.

Кроме того, нарколог добавил, важен ещё тот факт, насколько долго этот шприц был в автомобиле.

«ВИЧ и гепатит — нестойкие во внешней среде, если прошло несколько часов, то все вирусы погибли. Если прошло несколько минут и что-то могло сохраниться, тогда риск может быть. Но она, может быть, уколола кожные покровы... Чтобы было прямо инфицирование, должно быть некое критическое количество крови, вот этой среды, в которой содержатся вирусы, они должны попасть в организм», — пояснил эксперт.

Он также добавил, если шприц долго находился в машине, то мог быть инфицирован, например, стафилококками, стрептококками, которые вызывают гнойные кожные болезни. Такой риск, по его словам, тоже может быть.

По мнению доктора медицинских наук врача — терапевта-иммунолога, специалиста по особо опасным инфекциям Владислава Жемчугова, то, что там был мефедрон, говорит о том, что шприцем пользовались для введения наркотиков, соответственно, он согласен с тем, что там могут быть остатки крови человека, который их употреблял, а это риск занесения опасных болезней в организм.

«А мы знаем, что среди них часто есть заражённые инфекциями, которые передаются через кровь: вирусные гепатиты и ВИЧ. Конечно, есть реальная опасность быть этим заражённой. Что надо делать? Я бы пролечил пару курсов специальными препаратами, которые применяются для лечения ВИЧ и гепатитов. Если нет возможности, то через 2—3 недели нужно сделать анализ на антитела M к этим вирусам и через месяц на антитела G», — заключил собеседник RT.

Ранее в столичном главке МВД России со ссылкой на данные экспертизы заявили, что ребёнок укололся шприцем с мефедроном в машине каршеринга BelkaCar в Москве.

Сервис каршеринга BelkaCar проводит внутреннее расследование.