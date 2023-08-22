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Минэнерго рекомендовало нефтяникам сдерживать цены на топливо в сельхозрегионах

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Министерство энергетики России рекомендовало нефтяникам сдерживать цены на дизельное топливо в сельскохозяйственных регионах страны.
Минэнерго рекомендовало нефтяникам сдерживать цены на топливо в сельхозрегионах
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство, в данных регионах наблюдаются проблемы с ритмичностью поставок топлива на фоне высокой загруженности железной дороги в южном направлении в туристический сезон. Этот вопрос уже обсуждается с Минсельхозом.

В штабе Минэнерго России были достигнуты договорённости с РЖД и нефтяными компаниями по точечному решению проблемных вопросов, исходя из безусловного приоритета снабжения топливом аграриев в период уборки урожая и сева озимых зерновых культур. При этом в министерстве отмечают, что именно объёма производства и запасов дизельного топлива более чем достаточно для покрытия спроса.

«Минэнерго России рекомендовало нефтяным компаниям изыскать возможности по сдерживанию мелкооптовых цен на дизельное топливо в сельскохозяйственных регионах страны», — добавили в ведомстве.

Ранее газета «Известия» писала, что в Крыму, Калмыкии, а также в Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Рязанской и Новосибирской областях усилился дефицит топлива на АЗС. Проблема связана с изменениями в логистике по железной дороге, а также с тем, что поезда с нефтепродуктами идут с опозданием на несколько недель.

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