«Известия»: в ряде регионов России усилился дефицит топлива на АЗС

В Крыму, Калмыкии, а также Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Рязанской и Новосибирской областях усилился дефицит топлива на АЗС.

Как сообщают «Известия», в прошлом месяце наблюдалась нехватка бензина АИ-95, сейчас — дефицит АИ-92 и дизеля. По данным издания, власти некоторых южных регионов подготовили запрос в Минсельхоз, так как нехватка топлива может сказаться на полевых работах.

Отмечается, что дефицит бензина и дизеля связан с изменениями в логистике по железной дороге, а поезда с нефтепродуктами идут с опозданием на несколько недель.

Увеличение сроков поставок объясняют двукратным увеличением объёмов перевозки топлива по железной дороги, вследствие чего инфраструктура РЖД оказалась перегружена.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов предположил, что ситуацию могло бы спасти ограничение объёмов экспорта нефтепродуктов и увеличение объёмов обязательной продажи топлива на бирже.

Ранее сообщалось, что в конце августа Казахстан импортирует из России 45 тыс. т бензина Аи-95. В стране приостановлено производство топлива этой марки из-за ремонтных работ.

Минэнерго России сообщило, что планирует составить список экспортёров бензина в качестве меры для борьбы с серым вывозом топлива.