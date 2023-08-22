Губернатор Никитин поздравил нижегородцев с Днём государственного флага России
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу главы региона и областного правительства.
По словам губернатора, флаг России является частью менталитета народа, в нём отразилась судьба всей страны.
«Флаг объединяет нас, дарит чувство общности, сближает поколения и помогает лучше узнать своё прошлое», — добавил Никитин.
Также с Днём государственного флага оренбуржцев поздравил губернатор региона Денис Паслер, передаёт RIA56.
По его словам, флаг страны символизирует мощь и независимость государства, а также является воплощением уникального характера российского народа и национальной культуры.
«Государственный флаг России — это связующее звено между прошлым, настоящим и будущим. Поэтому очень важно с юных лет прививать чувство гордости и бережного отношения к главному государственному символу», — добавил Паслер.
Ранее сообщалось, что российские космонавты Сергей Прокопьев, Андрей Федяев и Дмитрий Петелин с борта МКС поздравили соотечественников с Днём государственного флага России.