Узнать больше

Губернатор Никитин поздравил нижегородцев с Днём государственного флага России

Короткая ссылка
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил жителей региона с Днём государственного флага Российской Федерации.
Губернатор Никитин поздравил нижегородцев с Днём государственного флага России
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу главы региона и областного правительства.

По словам губернатора, флаг России является частью менталитета народа, в нём отразилась судьба всей страны.

«Флаг объединяет нас, дарит чувство общности, сближает поколения и помогает лучше узнать своё прошлое», — добавил Никитин.

Также с Днём государственного флага оренбуржцев поздравил губернатор региона Денис Паслер, передаёт RIA56.

По его словам, флаг страны символизирует мощь и независимость государства, а также является воплощением уникального характера российского народа и национальной культуры.

«Государственный флаг России — это связующее звено между прошлым, настоящим и будущим. Поэтому очень важно с юных лет прививать чувство гордости и бережного отношения к главному государственному символу», — добавил Паслер.

Ранее сообщалось, что российские космонавты Сергей Прокопьев, Андрей Федяев и Дмитрий Петелин с борта МКС поздравили соотечественников с Днём государственного флага России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить