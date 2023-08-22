Губернатор Дюмин поздравил жителей Тульской области с Днём государственного флага

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил жителей региона с Днём государственного флага России.

Об этом сообщает Тульская служба новостей со ссылкой на сайт регионального правительства, где опубликовано обращение.

По словам губернатора, флаг является символом единства российского народа, а Тульская область — надёжной опорой страны.

«Впереди у России ещё немало великих свершений, которых мы достигнем вместе под нашим флагом», — добавил Дюмин.

Кроме того, с Днём государственного флага поздравил жителей ЯНАО губернатор региона Дмитрий Артюхов, передаёт ИА «Север-Пресс».

По словам губернатора, флаг России является символом доблести и славы, единства народа, могущества страны. Он также отметил, что российский флаг вдохновляет граждан на победы.

«Мы делаем нашу Родину краше, в духе патриотизма и любви воспитываем подрастающее поколение, передаём ему ценные знания и многовековые традиции народов России», — добавил Артюхов.

Ранее сообщалось, что российские космонавты Сергей Прокопьев, Андрей Федяев и Дмитрий Петелин с борта МКС поздравили соотечественников с Днём государственного флага России.