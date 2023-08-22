Директор по персоналу Санина назвала выгодные для отпуска месяцы в 2024 году

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина рассказала, в каком месяце в 2024 году выгоднее всего брать отпуск.

Исходя из утверждённого правительством производственного календаря, в 2024 году наибольшее количество рабочих дней будет в июле (23), октябре (23) и августе (22), сообщила она в беседе с газетой «Известия».

Эти месяцы можно считать самыми выгодными для отпуска для тех специалистов, которые работают по графику 5/2 и отдыхают все отмеченные в производственном календаре выходные праздничные дни, пояснила Санина.

«Самыми невыгодными будут, соответственно, самые короткие с точки зрения количества рабочих дней месяцы. В 2024 году это январь (17 рабочих дней), июнь (19), а также февраль, март и май, в каждом из этих месяцев по 20 рабочих дней», — заключила она.

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