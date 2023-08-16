Бизнес-стратег Алёна Смокотина посоветовала заранее планировать свой график

Бизнес-коуч и бизнес-стратег Алёна Смокотина рассказала, как повысить свою эффективность путём грамотного планирования.

Об этом сообщает RuNews24.

Она посоветовала составить таблицу из четырёх составляющих: срочные и важные; несрочные и важные; срочные и неважные; несрочные и неважные дела.

«Туда я также включаю встречи с друзьями, развлечения, спорт, спа-процедуры», — уточнила Смокотина.

Ранее «Радио 1» со ссылкой на сервис «Авито Работа» сообщало, что при планировании отпуска 30% работающих россиян подстраиваются под график своего спутника.