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Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 190 га

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Площадь лесного пожара на территории Орловского района Ростовской области выросла до 190 га.
Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 190 га
  • РИА Новости

Об этом РИА Новости рассказал представитель Минприроды региона.

«По состоянию на 06:00 площадь — 190 га», — сказал он.

Уточняется, что пожар в Зимовниковском лесничестве на территории Орловского района был зафиксирован 21 августа на площади 20 га. 

Тушением возгорания занимаются более 160 человек и более 50 единиц техники.

16 августа глава МЧС Александр Куренков заявил во время совещания с президентом России Владимиром Путиным, что в 2023 году площадь природных пожаров в стране превысила 4 млн га.

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