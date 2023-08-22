Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 190 га

Площадь лесного пожара на территории Орловского района Ростовской области выросла до 190 га.

Об этом РИА Новости рассказал представитель Минприроды региона.

«По состоянию на 06:00 площадь — 190 га», — сказал он.

Уточняется, что пожар в Зимовниковском лесничестве на территории Орловского района был зафиксирован 21 августа на площади 20 га.

Тушением возгорания занимаются более 160 человек и более 50 единиц техники.

16 августа глава МЧС Александр Куренков заявил во время совещания с президентом России Владимиром Путиным, что в 2023 году площадь природных пожаров в стране превысила 4 млн га.