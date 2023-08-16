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МЧС: в России в 2023 году площадь природных пожаров превысила 4 млн га

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Глава МЧС Александр Куренков заявил во время совещания с президентом России Владимиром Путиным, что в 2023 году площадь природных пожаров в стране превысила 4 млн га.
МЧС: в России в 2023 году площадь природных пожаров превысила 4 млн га
  • РИА Новости

«С начала года на территории Российской Федерации зафиксировано свыше 11 тыс. очагов природных пожаров на общей площади свыше 4 млн га», — сказал министр.

Вместе с этим он уточнил, что при незначительном увеличении количества очагов пожаров площадь, пройденная огнём, в этом году превышает прошлогодние показатели почти в полтора раза.

15 августа в МЧС по Якутии заявили, что площадь действующих природных пожаров в регионе составляет свыше 380 тыс. га.

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