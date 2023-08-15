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МЧС: в Якутии площадь природных пожаров составляет свыше 380 тысяч гектаров

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В МЧС по Якутии заявили, что площадь действующих природных пожаров в регионе составляет свыше 380 тыс. га.

«По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории Республики Саха (Якутия) действует 123 природных пожара общей площадью 388 668,2 га», — говорится в Telegram ведомства.

Уточняется, что наиболее сложная обстановка с пожарами складывается на территории Алданского, Олёкминского и Усть-Майского районов, где зарегистрировано 86 очагов.

К борьбе с огнём привлечено свыше 1500 человек и 72 единицы техники.

Ранее Министерство лесного хозяйства и лесопереработки региона сообщило об увеличении площади лесных пожаров в регионе.

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