Власти Хабаровского края заявили об увеличении площади лесных пожаров в регионе

Министерство лесного хозяйства и лесопереработки региона сообщило об увеличении площади лесных пожаров в регионе.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство, с начала августа в регионе удалось сократить в разы — до почти 62 тыс. га — площадь лесных пожаров, однако они стали вновь увеличиваться.

«На территории Хабаровского края зарегистрировано 76 пожаров на общей площади 124 407 га: действующие — 67 (на 121 410 га), локализованы девять пожаров на 2 997 га. За истекшие сутки ликвидировано 13 пожаров на 3 264 га», — указали в министерстве.

Ранее Министерство лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края приняло решение продлить до конца августа запрет на посещение лесов.