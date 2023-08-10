Узнать больше

В Хабаровском крае продлили запрет на посещение лесов из-за пожаров

Короткая ссылка
Министерство лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края приняло решение продлить до конца августа запрет на посещение лесов.

«На территории Хабаровского края сохраняется сложная пожароопасная обстановка в лесах. Для её стабилизации министерством продлён запрет на посещение лесов в период с 10 по 31 августа текущего года. Соответствующий приказ подписан накануне», — говорится в сообщении ведомства.

Заместитель министра — начальник управления сохранения лесов Константин Кузнецов подчеркнул, что в регионе сохраняется напряжённая ситуация с лесными пожарами.

Основными причинами действующих лесных пожаров остаются сухие грозы и благоприятствующая их появлению погода.

Ранее сообщалось, что для тушения лесных пожаров в Ямало-Ненецком автономном округе и Якутии направили более 150 парашютистов-десантников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить