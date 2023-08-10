В Хабаровском крае продлили запрет на посещение лесов из-за пожаров

Министерство лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края приняло решение продлить до конца августа запрет на посещение лесов.

«На территории Хабаровского края сохраняется сложная пожароопасная обстановка в лесах. Для её стабилизации министерством продлён запрет на посещение лесов в период с 10 по 31 августа текущего года. Соответствующий приказ подписан накануне», — говорится в сообщении ведомства.

Заместитель министра — начальник управления сохранения лесов Константин Кузнецов подчеркнул, что в регионе сохраняется напряжённая ситуация с лесными пожарами.

Основными причинами действующих лесных пожаров остаются сухие грозы и благоприятствующая их появлению погода.

Ранее сообщалось, что для тушения лесных пожаров в Ямало-Ненецком автономном округе и Якутии направили более 150 парашютистов-десантников.