Для тушения лесных пожаров в ЯНАО и Якутии направили более 150 парашютистов-десантников
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ФБУ «Авиалесоохрана».
«Для помощи Якутии и Ямалу в борьбе с пожарами дополнительно направлены более 150 парашютистов-десантников Федеральной Авиалесоохраны, Авиалесоохраны Бурятии, Иркутской и Архангельской областей», — заявили в пресс-службе.
Для ликвидации ЧС в семи районах Урала, Сибири и Дальнего Востока ведомство использует около 100 самолётов и вертолётов, приспособленных для борьбы с труднодоступными и удалёнными возгораниями, отметили в Авиалесоохране.
Ранее сообщалось, что режим ЧС регионального характера ввели на территории Ямало-Ненецкого автономного округа из-за природных пожаров.