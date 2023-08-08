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Для тушения лесных пожаров в ЯНАО и Якутии направили более 150 парашютистов-десантников

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Для тушения лесных пожаров в Ямало-Ненецком автономном округе и Якутии направили более 150 парашютистов-десантников.
Для тушения лесных пожаров в ЯНАО и Якутии направили более 150 парашютистов-десантников
  • © 89.mchs.gov.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ФБУ «Авиалесоохрана».

«Для помощи Якутии и Ямалу в борьбе с пожарами дополнительно направлены более 150 парашютистов-десантников Федеральной Авиалесоохраны, Авиалесоохраны Бурятии, Иркутской и Архангельской областей», — заявили в пресс-службе.

Для ликвидации ЧС в семи районах Урала, Сибири и Дальнего Востока ведомство использует около 100 самолётов и вертолётов, приспособленных для борьбы с труднодоступными и удалёнными возгораниями, отметили в Авиалесоохране.

Ранее сообщалось, что режим ЧС регионального характера ввели на территории Ямало-Ненецкого автономного округа из-за природных пожаров.

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