В Крыму предупредили о продолжении ликвидации взрывоопасных предметов в регионе

Советник главы Крыма Олег Крючков предупредил, что на полуострове продолжается ликвидация взрывоопасных предметов, и призвал сохранять спокойствие в связи с данным процессом.

«Сегодня специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов: с. Вольное, Джанкойский район — с 13:00 до 17:00; пгт Октябрьское — с 13:00 до 15:00; г. Старый Крым — с 11:00 до 13:00; с. Багерово Ленинский район, г. Керчь — мкр. Героевское — с 10:00 до 17:00. Возможны звуки взрывов», — написал он в Telegram-канале.

Советник главы Крыма призвал сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.

Ранее Крючков призвал людей не выкладывать видео работы ПВО, а также кадры со стратегическими объектами.