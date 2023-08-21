Меликов: около 12 тонн аммиачной селитры нашли около двух АЗС в Дагестане
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Об этом Меликов сказал в ходе совещания по актуальным вопросам.
«В Бабаюрте выявлен факт хранения 12 т аммиачной селитры в непосредственной близости к двум автозаправочным станциям», — констатировал он.
По словам главы Дагестана, склад с селитрой обнаружил местный участковый.
Ранее глава Ростехнадзора Александр Трембицкий заявил, что ведомство проверит все АЗС в Дагестане после взрыва заправочной станции в Махачкале.