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Меликов: около 12 тонн аммиачной селитры нашли около двух АЗС в Дагестане

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Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что установлен факт хранения 12 т аммиачной селитры около двух автозаправочных станций в республике.
Меликов: около 12 тонн аммиачной селитры нашли около двух АЗС в Дагестане
  • Gettyimages.ru
  • © Kirdan

Об этом Меликов сказал в ходе совещания по актуальным вопросам.

«В Бабаюрте выявлен факт хранения 12 т аммиачной селитры в непосредственной близости к двум автозаправочным станциям», — констатировал он.

По словам главы Дагестана, склад с селитрой обнаружил местный участковый.

Ранее глава Ростехнадзора Александр Трембицкий заявил, что ведомство проверит все АЗС в Дагестане после взрыва заправочной станции в Махачкале.

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