Ростехнадзор проверит все АЗС в Дагестане
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Об этом он сказал в ходе встречи с главой республики Сергеем Меликовым.
«По поручению генпрокурора... начнётся проверка всех АЗС на территории республики, начиная с Махачкалы... При необходимости будем привлекать работников центрального аппарата», — цитирует его РИА Новости.
Он отметил, что необходимо найти грань между ослаблением административного давления и тем, как предприниматели осуществляют свою хозяйственную деятельность.
Ранее генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить законность работы автозаправочных станций в Дагестане после взрыва в республике.
Вечером 14 августа в Махачкале произошёл пожар и взрыв на АЗС, в результате чего погибли 35 человек.