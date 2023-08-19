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Ростехнадзор проверит все АЗС в Дагестане

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Глава Ростехнадзора Александр Трембицкий заявил, что ведомство проверит все АЗС в Дагестане после взрыва заправочной станции в Махачкале.
Ростехнадзор проверит все АЗС в Дагестане
  • Gettyimages.ru
  • © Iryna Melnyk

Об этом он сказал в ходе встречи с главой республики Сергеем Меликовым.

«По поручению генпрокурора... начнётся проверка всех АЗС на территории республики, начиная с Махачкалы... При необходимости будем привлекать работников центрального аппарата», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что необходимо найти грань между ослаблением административного давления и тем, как предприниматели осуществляют свою хозяйственную деятельность.

Ранее генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить законность работы автозаправочных станций в Дагестане после взрыва в республике.

Вечером 14 августа в Махачкале произошёл пожар и взрыв на АЗС, в результате чего погибли 35 человек.

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